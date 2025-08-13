Casa do Trabalhador está com 245 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira em Três Lagoas

Estão disponíveis 245 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quarta-feira (13). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Açougueiro (1); Ajudante de viagem (1); Ajudante de açougueiro (5); Ajudante de carga e descarga (4); Ajudante de cozinha (18); Ajudante de obras (6); Ajudante de reflorestamento (6); Ajudante de reflorestamento (PCD) (1); Almoxarife (PCD) (5); Atendente de farmácia (1); Atendente de lanchonete (7); Auxiliar administrativo (PCD) (3); Auxiliar de cozinha (2); Auxiliar de jardinagem (5); Auxiliar de limpeza (5); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Auxiliar técnico de mecânica (5); Babá (1); Balanceiro de concreto (2); Camareira de hotel (1); Campeiro na agropecuária (1); Carpinteiro (PCD) (5); Confeiteiro (1); Consultor de vendas (3); Cozinheiro geral (4); Desenhista projetista mecânico (1); Eletricista de instalações (3); Empacotador a mão (4); Empregado doméstico nos serviços gerais (1); Empregado doméstico faxineiro (1); Encarregado de acabamento (indústria têxtil) (1); Encarregado de cozinha (4); Estoquista (1); Funileiro de automóveis (1); Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2); Instalador – reparador de linhas de comunicação de dados (1); Lavador de veículos (1); Manicure/pedicure (2); Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1); Mecânico de motores agrícolas (1); Monitor ambiental (1); Montador de estruturas metálicas (3); Montador mecânico de máquinas agrícolas (5); Montador soldador (1); Motorista de caminhão basculante (8); Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (6); Motorista de caminhão pipa (5); Motorista de ônibus urbano (8); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (PCD) (10); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (2); Operador de caixa (28); Operador de máquinas florestais (1); Operador de processo de produção (10); Operador de retroescavadeira (9); Pedreiro (PCD) (6); Promotor de vendas (3); Repositor em supermercados (9); Representante comercial autônomo (3); Serralheiro (1); Torneiro mecânico (1); Vendedor de comércio varejista (3); Vendedor de serviços (1); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas