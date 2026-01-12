Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Oportunidades

Casa do Trabalhador está com 78 vagas disponíveis nesta segunda-feira em Três Lagoas

O horário de funcionamento é entre 7h e 17h, sem intervalo de almoço

Pedro Tergolino

O horário de funcionamento é entre 7h e 17h, sem intervalo de almoço. Foto: Arquivo/RCN 67.
O horário de funcionamento é entre 7h e 17h, sem intervalo de almoço. Foto: Arquivo/RCN 67.

Quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho deve ficar atento às disponíveis na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Nesta segunda-feira (12), foram abertas 78 vagas de trabalho em diversos setores. O horário de funcionamento é entre 7h e 17h, sem intervalo de almoço.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga (2); Aprendiz de mecânica de manutenção (10); Assistente administrativo (1); Atendente de balcão (1): Atendente de farmácia (1); Auxiliar de logística (6); Auxiliar de mecânico de autos (2); Auxiliar de técnico eletrônica (1); Consultor de vendas (2); Eletricista de instalações (1); Farmacêutico (1); Jardineiro (2); Mecânico de manutenção de máquinas (1); Mecânico montador (5); Mecânico de veículos automotores (1); Motorista de caminhão guincho pesado (2); Oficial de serviços gerais (4); Operador de máquinas florestais (1); Operador de passador (fiação) (10); Pedreiro (5); Recepcionista atendente (1); Servente de limpeza (3); Servente de obras (5); Supervisor de manutenção de máquinas (1); Técnico em mecânico (4); Tecnólogo em meio ambiente (1); Tratorista agrícola (5); Vendedor de serviços (1).

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Localização e Contato

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.

