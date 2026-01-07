Casa do Trabalhador está com 94 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira em Três Lagoas

Quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho deve ficar atento às disponíveis na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Nesta quarta-feira (7), foram abertas 94 vagas de trabalho em diversos setores. O horário de funcionamento é entre 7h e 17h, sem intervalo de almoço.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga (1); Aprendiz de mecânica de manutenção (10); Atendente de farmácia (1); Auxiliar de limpeza (1); Auxiliar de mecânico de autos (2); Auxiliar de técnico eletrônica (1); Consultor de vendas (2); Eletricista de instalações (1); Engenheiro de segurança do trabalho (1); Estoquista (2); Farmacêutico (1); Faxineiro (6); Jardineiro (2); Lavador de veículos (2); Mecânico de manutenção (1); Mecânico montador (5); Mecânico de veículos automotores (1); Motorista de caminhão (2); Motorista de caminhão guincho pesado (2); Oficial de serviços gerais (4); Operador de máquinas florestais (1); Operador de máquinas fixas (4); Operador de movimentação de armazenamento de carga (8); Operador de processo de produção (15); Operador de passador (fiação) (10); Porteiro industrial (2); Supervisor de manutenção de máquinas (1); Técnico em mecânico (1); Tecnólogo em meio ambiente (1); Vigia (6).

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.