Casa do Trabalhador está com 98 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira em Três Lagoas

Estão disponíveis 98 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta segunda-feira (10). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga (2); Ajudante de pintor de produção (1); Assistente administrativo (1); Almoxarife (1); Auxiliar de cozinha (2); Auxiliar de expedição (1); Auxiliar de jardinagem (5); Auxiliar de limpeza (2); Auxiliar de linha de produção (7); Auxiliar de vidraceiro (3); Camareira de hotel (1); Costureira em geral (3); Cozinheiro geral (2); Eletricista (1); Empregado doméstico diarista (1); Encanador (1); Governanta executiva (1); Lavador de veículos (3); Lubrificador de veículos (1); Mecânico diesel (1); Motorista de caminhão (7); Motorista de caminhão guincho pesado com munck (2); Oficial de manutenção (1); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (7); Operador de pá carregadeira (3); Pedreiro (10); Soldador (2); Técnico em meio ambiente, segurança e saúde (1); Vendedor interno (7); Vendedor de porta a porta (2).

Como se Candidatar às Vagas