Casa do Trabalhador está com mais de 220 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira; saiba quais são

As vagas ofertadas são para: Ajudante de açougueiro (3); Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6); Ajudante de obras (7); Ajudante de reflorestamento (20); Armador de ferragens na construção civil (5); Assistente de logística de transporte (1); Atendente de balcão (1); Atendente de padaria (4); Auxiliar administrativo (2); Auxiliar de cozinha (3); Auxiliar de estoque (5); Auxiliar de lavanderia (3); Auxiliar de limpeza (1); Auxiliar de linha de produção (12); Auxiliar de serviços jurídicos (1); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Auxiliar técnico de mecânica (2); Balconista (3); Caldeireiro (chapas de ferro e aço) (3); Carpinteiro de obras (3); Condutor de máquinas (1); Eletricista de instalações (6); Eletricista de instalações de veículos automotores (1); Empacotador, a mão (4); Encanador (5); Instalador de painéis (1); Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2); Instalador-preparador de linhas de comunicação de dados (1); Jardineiro (2); Lavador de veículos (1); Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1); Mecânico de veículos (4); Motorista de caminhão (3); Motorista carreteiro (35); Motorista de caminhão-guincho pesado (2); Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (4); Motorista de caminhão pipa (10); Motorista de carro de passeio (1); Motorista de ônibus urbano (5); Motorista operador de bomba de concreto (3); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (6); Operador de caixa (9); Operador eletromecânico (1); Pedreiro (10); Servente de obras (8); Soldador mecânico (1); Técnico de enfermagem (estagio) (1); Técnico de enfermagem (1); Técnico em administração (estagio) (1); Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1); Torneiro mecânico (1); Vendedor de comércio varejista (2); Vendedor interno (1).

Nesta sexta-feira (16), estão disponíveis 221 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

Vencedores do handebol Sub-14 no JETs 2025 são definidos em Três Lagoas

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Localização e Contato

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.