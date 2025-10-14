Casa do Trabalhador foca em cursos para atender a demanda da indústria

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas, em parceria com o Senac, Senai e o Governo do Estado, por meio do programa MS Qualifica, está oferecendo uma série de vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados para atender às demandas das indústrias instaladas no município.

De acordo com o diretor da Casa do Trabalhador, Sidney de Abreu, a iniciativa surgiu a partir de um estudo que identificou as principais áreas onde há necessidade de mão de obra qualificada.

“As indústrias reclamam que falta pessoal preparado e, ao mesmo tempo, a população reclama que não tem cursos. Com esse programa, conseguimos unir as duas pontas, oferecendo capacitações mais elaboradas e direcionadas às atividades do município”, explicou.

Os cursos têm carga horária entre 100 e 160 horas e abrangem áreas como setor florestal, operação de máquinas, administração e informática. A proposta é preparar os trabalhadores para as exigências do mercado industrial local.