Casa do Trabalhador foca em cursos para atender a demanda da indústria

Os cursos têm carga horária entre 100 e 160 horas e abrangem áreas como setor florestal, operação de máquinas, administração e informática

Ana Cristina Santos

Além das oportunidades de capacitação, a Casa do Trabalhador iniciou a semana com 144 vagas de emprego - Foto: Reprodução/TVC HD.
A Casa do Trabalhador de Três Lagoas, em parceria com o Senac, Senai e o Governo do Estado, por meio do programa MS Qualifica, está oferecendo uma série de vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados para atender às demandas das indústrias instaladas no município.

De acordo com o diretor da Casa do Trabalhador, Sidney de Abreu, a iniciativa surgiu a partir de um estudo que identificou as principais áreas onde há necessidade de mão de obra qualificada.

“As indústrias reclamam que falta pessoal preparado e, ao mesmo tempo, a população reclama que não tem cursos. Com esse programa, conseguimos unir as duas pontas, oferecendo capacitações mais elaboradas e direcionadas às atividades do município”, explicou.

Os cursos têm carga horária entre 100 e 160 horas e abrangem áreas como setor florestal, operação de máquinas, administração e informática. A proposta é preparar os trabalhadores para as exigências do mercado industrial local.

“Antes, oferecíamos cursos rápidos, voltados para o trabalho autônomo. Agora, o foco é atender diretamente as necessidades das empresas, com capacitações específicas e de maior duração”, destacou Sidnei.

A procura, segundo ele, tem sido crescente nas últimas semanas.

“No início, as inscrições foram mais lentas, mas agora a população está comparecendo, confirmando matrícula e mostrando interesse”.

VAGAS

Além das oportunidades de capacitação, a Casa do Trabalhador iniciou a semana com 144 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas.

“Temos vagas diversificadas na construção civil, limpeza, indústria e comércio. É importante que a população acompanhe diariamente, porque surgem novas oportunidades a todo momento”, ressaltou o diretor.

