Casa do Trabalhador inicia semana com mais de 280 vagas disponíveis; saiba quais são elas

Benefício Caixa paga Bolsa Família nesta segunda-feira a beneficiários com NIS final 8

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (28) a parcela de abril do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 668,73. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, […]