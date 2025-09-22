Casa do Trabalhador oferece 140 vagas de emprego nesta segunda-feira em Três Lagoas

Estão disponíveis 140 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta segunda-feira (22). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de açougueiro (4); Ajudante de obras (6); Assistente administrativo (2); Atendente de balcão (2); Atendente de lojas (2); Auxiliar de cozinha (1); Auxiliar de expedição (3); Auxiliar de jardinagem (5); Auxiliar de linha de produção (7); Auxiliar de mecânico de auto (2); Auxiliar de mecânico diesel (1); Condutor de ambulância (2); Condutor de máquinas (2); Cozinheiro geral (1); Eletricista de instalações (4); Empacotador a mão (9); Encarregado de obras (1); Estoquista (4); Fiscal de loja (1); Funileiro de automóveis (2); Mecânico de instalações industriais (1); Mecânico de máquina agrícola (6); Mecânico diesel (2); Montador de móveis de madeira (6); Motorista de ônibus rodoviário (2); Motorista operacional de guincho (2); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (5); Operador de caixa (2); Operador de empilhadeira (1); Operador de pá carregadeira (3); Operador de tráfego (2); Operador de vendas (1); Pedreiro (8); Pintor de obras (14); Professor de inglês (2); Promotor de vendas (1); Repositor em supermercados (11); Servente de obras (1); Técnico em segurança do trabalho (2); Tratorista agrícola (4); Vendedor interno (7); Vendedor de porta a porta (2); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas