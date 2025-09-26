Nesta sexta, Casa do trabalhador oferece 186 vagas de emprego em Três Lagoas

Estão disponíveis 186 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta sexta-feira (26). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de pintor de produção (1); Ajudante de reflorestamento (13); Atendente de balcão (2); Atendente de lojas (2); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de cozinha (4); Auxiliar de estoque (1); Auxiliar de jardinagem (5); Auxiliar de limpeza (3); Auxiliar de linha de produção (7); Auxiliar de mecânico de autos (2); Auxiliar de mecânico diesel (1); Auxiliar de técnico em eletrônica; Carpinteiro (4); Condutor de ambulância (2); Condutor escolar (3); Empacotador a mão (5); Encarregado de obras (1); Estoquista (2); Fiscal de loja (1); Funileiro de automóveis (2); Governanta executiva (1); Jardineiro (1); Lubrificador de Automóveis (2); Mecânico de instalações industriais (1); Mecânico diesel (2); Mecânico de máquina agrícola (1); Mecânico de diesel e eletricidade (3); Montador de móveis de madeira (6); Motorista de caminhão guincho pesado com Munck (2); Motorista de ônibus rodoviário (2); Motorista operacional de guincho (2); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (7); Operador de caixa (7); Operador de empilhadeira (1); Operador de máquinas fixas (2); Operador de processo de produção (14); Operador de trator florestal (7); Operador de trator florestal (7); Operador de vendas (1); Pedreiro (13); Pintor de obras (14); Pintor industrial (1); Professor de inglês (2); Promotor de vendas (1); Repositor em supermercados (8); Representante comercial autônomo (3); Técnico em segurança do trabalho (1); Torneiro mecânico (1); Tratorista agrícola (4); Vendedor interno (8); Vendedor de porta a porta (2).

Como se Candidatar às Vagas