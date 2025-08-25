Casa do Trabalhador oferece 217 vagas de emprego nesta segunda-feira em Três Lagoas

Estão disponíveis 217 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta segunda-feira (25). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Açougueiro (1); Agente de viagem (1); Ajudante de açougueiro (4); Ajudante de carga e descarga (1); Ajudante de obras (6); Almoxarife (PCD) (5); Atendente de farmácia (6); Atendente de lanchonete (7); Atendente de lojas (1); Atendente do setor de frios e laticínios (1); Auxiliar administrativo (PCD) (3); Auxiliar de cozinha (2); Auxiliar de expedição (3); Auxiliar de limpeza (3); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Auxiliar de topógrafo (4); Auxiliar nos serviços de alimentação (1); Camareira de hotel (1); Carpinteiro (PCD) (5); Confeiteiro (1); Consultor de vendas (3); Cozinheiro geral (4); Desenhista projetista mecânico (1); Eletricista de instalações (3); Eletricista de instalações de veículos (1); Empregado doméstico faxineiro (1); Empacotador a mão (4); Encarregado de obras (1); Estoquista (3); Funileiro de automóveis (1); Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2); Lavador de veículos (1); Manicure/pedicure (2); Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1); Mecânico de motores agrícolas (1); Monitor ambiental (3); Montador de estruturas metálicas (3); Montador de móveis de madeira (3); Montador mecânico de máquinas agrícolas (5); Motorista de ambulância (1); Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (2); Motorista de ônibus urbano (16); Motorista entregador (3); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (PCD) (10); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (1); Operador de caixa (24); Operador de trator florestal (5); Operador de processo de produção (10); Pedreiro (PCD) (6); Pedreiro (1); Pintor de obras (30); Pintor industrial (1); Porteiro (1); Recepcionista em geral (1); Repositor em supermercados (13); Serralheiro (1); Servente de obras (1); Técnico em segurança do trabalho (1); Torneiro mecânico (1); Vendedor de comércio varejista (3); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas