Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Oportunidades

Casa do Trabalhador oferece 217 vagas de emprego nesta terça-feira em Três Lagoas

O horário de atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira

Pedro Tergolino

Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.
Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.

Estão disponíveis 217 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta terça-feira (16). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de açougueiro (4); Ajudante de obras (13); Almoxarife (PCD) (5); Assistente administrativo (PCD) (3); Atendente de lojas (2); Auxiliar administrativo (PCD)(3); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de cozinha (3); Auxiliar de jardinagem (5); Auxiliar de limpeza (1); Auxiliar de marceneiro (1); Auxiliar de mecânico de automóvel (2); Auxiliar de mecânico diesel (1); Borracheiro (7); Campeiro na agropecuária (1); Carpinteiro (PCD) (5); Condutor de ambulância (2); Condutor de máquinas (2); Cozinheiro geral (1); Eletricista de instalações (3); Empacotador a mão (9); Empregado doméstico faxineiro (1); Estoquista (2); Fiscal de loja (1); Funileiro de automóveis (2); Lavador de veículos (5); Lubrificador de máquinas (5); Mecânico de instalações industriais (1); Mecânico de manutenção de máquinas de costura (1); Mecânico de máquina agrícola (1); Mecânico diesel (2); Montador de móveis de madeira (6); Motorista de ambulância (1); Motorista de ônibus rodoviário (1); Motorista de ônibus urbano (11); Motorista operacional de guincho (2); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (PCD) (10); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (5); Operador de caixa (12); Operador de empilhadeira (1); Operador de pá carregadeira (3); Operador de rolo compactor (1); Operador de tráfego (2); Operador de trator de esteira (1); Pedreiro (PCD) (6); Pedreiro (10); Pintor de obras (14); Pintor industrial (4); Professor de inglês (2); Repositor em supermercados (11); Tratorista agrícola (4); Vendedor interno (5); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas

Notícias Relacionadas

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Localização e Contato

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos