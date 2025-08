Casa do Trabalhador oferece 283 vagas de emprego em Três Lagoas

As vagas ofertadas são para: Açougueiro (2); Agente de reciclagem de materiais (1); Ajudante de açougueiro (4); Ajudante de cozinha (18); Ajudante de eletricista (7); Ajudante de estruturas metálicas (2); Ajudante de obras (6); Ajudante de reflorestamento (21); Almoxarife (PCD) (5); Almoxarife (5); Atendente de lojas (1); Atendente de padaria (4); Auxiliar administrativo (PCD) (3); Auxiliar de estoque (1); Auxiliar de limpeza (5); Auxiliar de linha de produção (2); Auxiliar de mecânico de autos (1); Bombeiro hidráulico (4); Camareira de hotel (1); Carpinteiro (PCD) (5); Caseiro (2); Consultor de vendas (8); Cozinheiro geral (4); Eletricista (3); Eletricista de instalação de veículos automotores (1); Empacotador a mão (6); Empregado doméstico nos serviços gerais (1); Encarregado de obras (1); Jardineiro (1); Mecânico de automóvel (2); Mecânico de instalações industriais (1); Mecânico de motores agrícolas (1); Mecânico de veículos automotores a diesel (1); Mecânico eletricista de veículos a diesel (1); Montador de estruturas metálicas (3); Montador mecânico de máquinas agrícolas (5); Montador soldador (1); Motorista de ambulância (1); Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (4); Motorista de caminhão pipa (5); Motorista de ônibus urbano (13); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (PCD) (10); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (23); Operador de caixa (20); Operador de processo de produção (10); Operador de retroescavadeira (5); Operador de trator florestal (20); Pedreiro (PCD) (6); Pedreiro (5); Pintor de obras (9); Projetista eletrônico (1); Repositor em supermercados (13); Representante comercial autônomo (3); Servente de obras (5); Sinaleiro de campo (2); Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos (1); Supervisor florestal (9); Técnico em meio-ambiente, segurança e saúde (1); Vendedor de comércio varejista (3); Vendedor de serviços (1); Vendedor interno (1); Zelador (2).

Estão disponíveis 283 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta sexta-feira (1º). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Localização e Contato

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.