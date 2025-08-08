Veículos de Comunicação
Três Lagoas JPNews

Oportunidades

Casa do Trabalhador oferece 324 vagas de emprego nesta sexta-feira em Três Lagoas

O horário de atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira

Pedro Tergolino

Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.
Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.

Estão disponíveis 324 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta sexta-feira (8). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Agente de viagem (1); Ajudante de açougueiro (5); Ajudante de carga e descarga (4); Ajudante de cozinha (18); Ajudante de eletricista (7); Ajudante de estruturas metálicas (2); Ajudante de obras (6); Ajudante de reflorestamento (7); Almoxarife (PCD) (5); Assistente administrativo (2); Atendente de farmácia (1); Atendente de lojas (1); Atendente de padaria (4); Auxiliar administrativo (PCD) (3); Auxiliar de cozinha (1); Auxiliar de jardinagem (5); Auxiliar de limpeza (6); Auxiliar de mecânico de autos (1); Auxiliar técnico de mecânica (1); Auxiliar de topógrafo (4); Auxiliar técnico de mecânica (5); Babá (1); Balanceiro de concreto (2); Bombeiro hidráulico (4); Camareira de hotel (1); Campeiro na agropecuária (1); Carpinteiro (PCD) (5); Confeiteiro (1); Consultor de vendas (3); Cozinheiro geral (9); Desenhista projetista mecânico (1); Eletricista (3); Eletricista de instalação de veículos automotores (1); Empacotador a mão (PCD) (2); Empacotador a mão (4);  Empregado doméstico nos serviços gerais (1); Empregado doméstico faxineiro (1); Encanador (2); Encarregado de acabamento (indústria têxtil) (1); Encarregado de cozinha (4); Estoquista (1); Funileiro de automóveis (1); Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2); Instalador – reparador de linhas de comunicação de dados (1); Jardineiro (1); Lavador de automóveis (1); Lavador de veículos (1); Manicure/pedicure (2); Mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1); Mecânico de motores agrícolas (1); Mecânico de veículos automotores a diesel (1); Montador de estruturas metálicas (3); Montador mecânico de máquinas agrícolas (5); Motorista de caminhão basculante (8); Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (6); Motorista de caminhão pipa (5); Motorista de ônibus urbano (16); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (PCD) (10); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (9); Operador de caixa (28); Operador de máquinas florestais (1); Operador de processo de produção (10); Operador de retroescavadeira (9); Operador de trator florestal (5); Pedreiro (PCD) (6); Pintor de obras (9); Porteiro (1); Projetista eletrônico (1); Promotor de vendas (3); Recepcionista em geral (1); Repositor em supermercados (11); Representante comercial autônomo (3); Serralheiro (1); Servente de obras (5); Sinaleiro de campo (2); Soldador (3); Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos (1); Supervisor florestal (2); Vendedor de comércio varejista (3); Vendedor de serviços (1); Vendedor interno (1); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Localização e Contato

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.

Assuntos

