Casa do Trabalhador oferece 85 vagas de emprego nesta terça-feira em Três Lagoas

Estão disponíveis 85 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta terça-feira (11). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga (2); Ajudante de pintor de produção (1); Atendente de balcão (1); Auxiliar de cozinha (2); Auxiliar de expedição (1); Auxiliar de jardinagem (5); Auxiliar de limpeza (1); Auxiliar de linha de produção (5); Auxiliar de vidraceiro (3); Camareira de hotel (1); Costureira em geral (3); Cozinheiro geral (1); Empregado doméstico diarista (1); Encarregado de linha de transporte rodoviário (1); Fiscal de loja (2); Governanta executiva (1); Jardineiro (3); Lavador de automóveis (1); Lavador de veículos (2); Mecânico de manutenções (2); Motorista de caminhão guincho pesado com munck (2); Oficial de manutenção (1); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (3); Operador de máquinas fixas (6); Operador de processo de produção (13); Soldador (2); Técnico em meio ambiente (1); Vendedor interno (10); Vendedor de porta a porta (5).

Como se Candidatar às Vagas