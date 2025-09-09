Casa do Trabalhador oferece cursos gratuitos para suprir demanda por mão de obra em Três Lagoas

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas está com inscrições abertas para diversos cursos de qualificação profissional gratuitos, por meio do programa MS Qualifica. A iniciativa é voltada para jovens, adultos e até pessoas da melhor idade que buscam o primeiro emprego, desejam se requalificar ou conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho.

De acordo com Jacira de Lima, responsável pelo setor de qualificação e captação da Casa do Trabalhador, a demanda por cursos é grande, especialmente nas áreas ligadas ao setor florestal e de transporte.

“Todos os dias temos mais de 100 vagas de emprego abertas, mas muitas vezes não conseguimos preenchê-las por falta de mão de obra qualificada”, destacou.

Atualmente, estão disponíveis cursos em parceria com o Senai e o Senac, como auxiliar de produção de celulose, carpinteiro de telhado, fundamentos de operador de colheita florestal, auxiliar administrativo e pacote Office. Todos são presenciais e gratuitos. Ao término, os participantes recebem certificado e podem ser encaminhados para processos seletivos em empresas parceiras.