Casa do Trabalhador oferece diversas oportunidades de emprego nesta semana em Três Lagoas

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas inicia a semana com 168 vagas de emprego disponíveis e dois processos seletivos presenciais da Eldorado Brasil, uma das grandes parceiras na contratação de mão de obra local. O coordenador da Casa do Trabalhador, Sidney Abreu, detalhou as oportunidades e a dinâmica dos processos seletivos.

Oportunidades e processos seletivos presenciais

Sidney Abreu anunciou que, nesta semana, haverá entrevistas diretas com a empresa Eldorado Brasil na Casa do Trabalhador. “Teremos aí processo seletivo aqui na casa essa semana. Teremos no dia 4, né, quarta-feira, uma entrevista para motorista de caminhão pipa. A gente anuncia aqui que é para a empresa Eldorado Brasil, uma grande parceira que vem vindo aí com muitas vagas aqui com a gente. E na sexta-feira teremos aí provavelmente a continuação dessa de caminhão-pipa e ajudante de reflorestamento”.

O processo seletivo para motorista de caminhão-pipa será realizado na quarta-feira, dia 4, das 13h às 15h. Na sexta-feira, haverá continuidade para essa vaga e também para ajudante de reflorestamento.

Baixa procura e importância do cadastro atualizado

Apesar do grande número de vagas, Abreu expressou preocupação com a baixa procura por parte dos trabalhadores. “Olha, sinceramente a procura não tem sido grande. A gente está vivendo aí um momento onde tem bastante vaga de emprego, tem bastante investimento na área industrial aqui em Três Lagoas e o trabalhador não está vindo procurar a vaga. Nós temos um número bom de vagas de emprego aqui na cidade, a gente consegue até o final do ano estar aí com mais de 2.000 vagas de empregos no ano, porque tem tido bastante contratação de trabalhadores para várias empresas diferentes”, relatou.