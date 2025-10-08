Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Oportunidades

Casa do Trabalhador oferta 201 vagas de emprego nesta quarta-feira

O horário de atendimento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira

Ana Luísa Sobral

Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.
Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. Foto: Arquivo/RCN 67.

Estão disponíveis 201 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quarta-feira (8). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga (1); Ajudante de obras (10); Ajudante de reflorestamento (17); Almoxarife (1); Assistente administrativo (2); Auxiliar de confecção (2);  Auxiliar de cozinha (5); Auxiliar de estoque (1); Auxiliar de jardinagem na conservação de vias (5);  Auxiliar de limpeza (15); Auxiliar de linha de produção (2); Auxiliar de mecânico de autos (2); Auxiliar de mecânico diesel (1); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Carpinteiro (4); Condutor escolar (3); Conferente de logística (2); Cozinheiro geral (2); Empacotador a mão (5); Empregado doméstico faxineiro (1); Encanador (1); Fiscal de loja (1); Funileiro de automóveis (2); Governanta executiva (1); Lubrificador de Automóveis (2); Mecânico diesel e eletricidade (3); Mecânico de maquinas agrícolas (1); Montador de móveis de madeira (3); Motorista de caminhão guincho pesado com Munck (2); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (13); Operador de maquinas fixas (5); Operador no processo de produção (7); Operador de rolo de compactador (1); Operador de trator florestal (8); Pedreiro (13); Pintor de obras (14); Pintor industrial (1); Repositor em supermercados (8); Representante comercial autônomo (3); Técnico em segurança do trabalho (1); Torneiro mecânico (1); Vendedor interno (5); Vendedor de porta a porta (2); Zelador (2).

Como se Candidatar às Vagas

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Localização e Contato

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.

