Mutirão com mais de 300 vagas de emprego será realizado em Três Lagoas

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas promove no dia 18 de junho um mutirão de empregos com mais de 300 vagas disponíveis em diversos setores. A ação acontece das 8h às 16h, na sede da instituição, e faz parte da programação do aniversário da cidade. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a oportunidades de trabalho com empresas locais e regionais.

Segundo o diretor da Casa do Trabalhador, Sidney de Abreu, o mutirão contará com a participação de empresas dos setores industrial, florestal, civil, comercial e de serviços.

“É um presente para a população de Três Lagoas. Teremos vagas em empresas como Eldorado Brasil, Atacadão, Foco RH, Zopone, JSL, Employer, Grupo GPS, Pro I9, Estima, entre outras”, destacou.

Durante o evento, os candidatos poderão participar de entrevistas presenciais e se candidatar a diferentes vagas compatíveis com seus perfis. Entre as oportunidades disponíveis estão cargos como auxiliar de produção, servente, pedreiro, operador de empilhadeira, motorista, eletricista, auxiliar de cozinha, recepcionista, ajudante de florestamento, lavador mecânico e muito mais.