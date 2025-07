Casa do Trabalhador realiza mais um feirão da empregabilidade em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (30), a Casa do Trabalhador de Três Lagoas promove mais um Feirão da Empregabilidade, com foco em preenchimento imediato de vagas. A ação é fruto de uma parceria com a empresa Verato Engenharia, atuante no setor da construção civil, que está oferecendo cerca de 40 oportunidades de trabalho para moradores do município e região.

Segundo o diretor Sidney de Abreu, o evento ocorre de forma presencial, na rua Dr. Munir Thomé, nº 86, no centro da cidade, das 8h às 16h, e os candidatos já poderão ser entrevistados e contratados no mesmo dia.

“As vagas são para pedreiro, carpinteiro, armador de estruturas e também motorista de ônibus. É uma excelente oportunidade, inclusive para motoristas, já que a empresa oferece transporte aos trabalhadores”, destacou o diretor.

Sidney enfatizou ainda que as contratações serão imediatas, diferente de processos que apenas formam banco de dados.