Casa do Trabalhador realizará feirão com 30 vagas exclusivas para PCDs

A empresa responsável pelo Projeto Sucuriú, da Arauco, realiza nesta sexta-feira (31), um Feirão de Entrevistas com 30 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). As entrevistas presenciais acontecem a partir das 8h, na Casa do Trabalhador de Três Lagoas, localizada na rua Dr. Munir Thomé, nº 86, no Centro.
Para participar, é obrigatório apresentar laudo médico atualizado que comprove a deficiência.
As oportunidades são para o Projeto Sucuriú, em Inocência (MS), e contemplam diversas funções, com salários que variam de R$ 1.713,80 a R$ 2.788,00. Confira as vagas disponíveis:
Auxiliar de Serviços Gerais – R$ 1.713,80
Auxiliar de Obras – R$ 1.988,80
Oficiais (Pedreiro e Carpinteiro) – R$ 2.503,60
Auxiliar Administrativo – R$ 2.288,00
Auxiliar de Almoxarifado – R$ 2.288,00
Assistente Administrativo – R$ 2.728,00
Almoxarife – R$ 2.788,00
Além dos salários, os contratados terão acesso a uma série de benefícios, como plano de saúde Unimed Três Lagoas, Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de até um salário por ano, moradia e alimentação custeadas pela empresa, ticket alimentação de aproximadamente R$ 1.200,00 por mês, folgas conforme o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do projeto e pagamento quinzenal.
A jornada de trabalho será de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 16h.
O Feirão representa uma importante oportunidade de inserção no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da Arauco e do Projeto Sucuriú com a inclusão e a diversidade.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas