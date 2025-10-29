Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Emprego

Casa do Trabalhador realizará feirão com 30 vagas exclusivas para PCDs

Para participar, é obrigatório apresentar laudo médico atualizado que comprove a deficiência

Pedro Tergolino

As oportunidades são para o Projeto Sucuriú, em Inocência (MS), e contemplam diversas funções, com salários que variam de R$ 1.713,80 a R$ 2.788,00. Foto: Arquivo.
As oportunidades são para o Projeto Sucuriú, em Inocência (MS), e contemplam diversas funções, com salários que variam de R$ 1.713,80 a R$ 2.788,00. Foto: Arquivo.

A empresa responsável pelo Projeto Sucuriú, da Arauco, realiza nesta sexta-feira (31), um Feirão de Entrevistas com 30 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). As entrevistas presenciais acontecem a partir das 8h, na Casa do Trabalhador de Três Lagoas, localizada na rua Dr. Munir Thomé, nº 86, no Centro.

Para participar, é obrigatório apresentar laudo médico atualizado que comprove a deficiência.

As oportunidades são para o Projeto Sucuriú, em Inocência (MS), e contemplam diversas funções, com salários que variam de R$ 1.713,80 a R$ 2.788,00. Confira as vagas disponíveis:

Auxiliar de Serviços Gerais – R$ 1.713,80

Auxiliar de Obras – R$ 1.988,80

Oficiais (Pedreiro e Carpinteiro) – R$ 2.503,60

Auxiliar Administrativo – R$ 2.288,00

Auxiliar de Almoxarifado – R$ 2.288,00

Assistente Administrativo – R$ 2.728,00

Almoxarife – R$ 2.788,00

Além dos salários, os contratados terão acesso a uma série de benefícios, como plano de saúde Unimed Três Lagoas, Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de até um salário por ano, moradia e alimentação custeadas pela empresa, ticket alimentação de aproximadamente R$ 1.200,00 por mês, folgas conforme o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) do projeto e pagamento quinzenal.

A jornada de trabalho será de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 16h.

O Feirão representa uma importante oportunidade de inserção no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da Arauco e do Projeto Sucuriú com a inclusão e a diversidade.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

