Casa pega fogo em Três Lagoas e polícia suspeita de incêndio criminoso

O fogo, que se iniciou nas primeiras horas do dia, destruiu parte da estrutura da casa, especialmente o telhado, deixando a propriedade danificada. As autoridades suspeitam que o incêndio tenha sido criminoso e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para investigação.

A Polícia Civil está investigando as causas de um incêndio que atingiu parcialmente uma residência no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas, na madrugada desta segunda-feira (3).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, com o apoio de três viaturas, conseguiu controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outros ambientes da casa ou atingisse as residências vizinhas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A dona da casa, que presenciou as chamas, ficou bastante abalada com a situação.

A investigação aponta que o incêndio pode estar relacionado a um ato criminoso realizado por um homem que teria sido contratado por alguém preso recentemente. Embora o suspeito ainda não tenha sido encontrado, a polícia já segue uma linha de apuração que pode levar à resolução do caso.