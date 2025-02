Casal de ladrões gasta R$2mil com cartão roubado e é preso em motel

A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (17), um casal suspeito de envolvimento em um furto ocorrido pela manhã em Três Lagoas. A vítima, um idoso, teve a carteira subtraída e mais de R$ 2mil foram gastos de sua conta bancária em compras e saques em diversos estabelecimentos da cidade.

Após o crime, os suspeitos se hospedaram em um motel no bairro Jardim Alvorada. Durante a investigação, a vítima obteve imagens de câmeras de segurança de um comércio que ajudaram na identificação do casal. Com base nessas imagens, um motorista de aplicativo, que havia transportado os suspeitos, informou que o destino da corrida foi o motel mencionado.

A Polícia Militar foi acionada e, com a autorização da administração do estabelecimento, realizou buscas no local. O casal foi encontrado em um dos quartos e, durante a abordagem, foram localizados R$ 47,00 em posse dos suspeitos. Eles confessaram o furto e informaram que utilizaram o cartão da vítima para comprar entorpecentes no valor de R$ 230,00 e para pagar a hospedagem, que custou R$ 280,00.