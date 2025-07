Casal é preso com 70 kg de drogas após perseguição na MS-377 em Água Clara

A Polícia Civil apreendeu cerca de 70 quilos de drogas durante uma operação na madrugada desta quarta-feira (9), na rodovia MS-377, em Água Clara (MS). A ação teve início no km 141 da BR-262, por volta da meia-noite, quando os agentes avistaram um veículo VW Polo ocupado por duas pessoas. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e fugiu em direção ao município de Inocência, sendo perseguido e alcançado logo depois.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 55 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 56,55 kg, além de 12 buchas de skunk, somando 13,8 kg. A droga estava escondida em caixas no banco traseiro e no porta-malas do automóvel. O motorista, de 22 anos, confessou que receberia R$ 2 mil para conduzir o veículo até Três Lagoas, enquanto a passageira, também de 22 anos, relatou que organizou o transporte e receberia R$ 30 mil pelo frete.