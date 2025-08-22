Casal é preso por tráfico de drogas na região da rodoviária de Três Lagoas

A Polícia Militar, por meio da equipe da Força Tática, prendeu, na noite de quinta-feira (21), um casal suspeito de tráfico de drogas na região da rodoviária de Três Lagoas, conhecida por concentrar um alto número de usuários de crack e álcool.
A ação teve início após a abordagem de um usuário de drogas, bastante conhecido pela polícia por envolvimento em furtos e posse de entorpecentes. Durante revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de crack com o homem, que confessou ter comprado a droga de um casal que atua nas proximidades da rodoviária.
Com base nas informações repassadas pelo usuário — e já cientes da atuação do casal no tráfico — os policiais localizaram e abordaram os suspeitos. Com eles foram encontrados mais pedras de crack, dinheiro em espécie, semijoias e bijuterias, materiais possivelmente adquiridos como forma de pagamento pelo entorpecente.
Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão por tráfico de drogas. Eles, junto com o usuário, foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O casal permaneceu preso, enquanto o usuário foi liberado após prestar depoimento.
A mulher, de apenas 18 anos, havia sido presa no último dia 14 por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. Na ocasião, foi flagrada vendendo drogas a andarilhos em um bar em frente à rodoviária. Toda a ação foi registrada por câmeras e confirmada por testemunhas. Na abordagem, ela estava com dinheiro e porções de crack embaladas da mesma forma que as encontradas com os usuários. Apesar das evidências, a Justiça não manteve a prisão preventiva, e a jovem foi solta poucos dias depois. Menos de uma semana depois, voltou a ser presa pelo mesmo crime.