Início Três Lagoas JPNews

Crime

Casal é preso por tráfico de drogas na região da rodoviária de Três Lagoas

Mulher já havia sido presa no início do mês pelo mesmo crime, mas foi solta dias depois

Alfredo Neto

A região da rodoviária de Três Lagoas é apontada por autoridades como um ponto crítico de tráfico e consumo de drogas, especialmente entre a população em situação de rua. Foto: Alfredo Neto/RCN 67.
A região da rodoviária de Três Lagoas é apontada por autoridades como um ponto crítico de tráfico e consumo de drogas, especialmente entre a população em situação de rua. Foto: Alfredo Neto/RCN 67.

A Polícia Militar, por meio da equipe da Força Tática, prendeu, na noite de quinta-feira (21), um casal suspeito de tráfico de drogas na região da rodoviária de Três Lagoas, conhecida por concentrar um alto número de usuários de crack e álcool.

A ação teve início após a abordagem de um usuário de drogas, bastante conhecido pela polícia por envolvimento em furtos e posse de entorpecentes. Durante revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de crack com o homem, que confessou ter comprado a droga de um casal que atua nas proximidades da rodoviária.

Com base nas informações repassadas pelo usuário — e já cientes da atuação do casal no tráfico — os policiais localizaram e abordaram os suspeitos. Com eles foram encontrados mais pedras de crack, dinheiro em espécie, semijoias e bijuterias, materiais possivelmente adquiridos como forma de pagamento pelo entorpecente.

Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão por tráfico de drogas. Eles, junto com o usuário, foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O casal permaneceu preso, enquanto o usuário foi liberado após prestar depoimento.

A mulher, de apenas 18 anos, havia sido presa no último dia 14 por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. Na ocasião, foi flagrada vendendo drogas a andarilhos em um bar em frente à rodoviária. Toda a ação foi registrada por câmeras e confirmada por testemunhas. Na abordagem, ela estava com dinheiro e porções de crack embaladas da mesma forma que as encontradas com os usuários. Apesar das evidências, a Justiça não manteve a prisão preventiva, e a jovem foi solta poucos dias depois. Menos de uma semana depois, voltou a ser presa pelo mesmo crime.

