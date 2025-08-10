Casos de acidentes com escorpiões aumentam em Três Lagoas e população deve redobrar os cuidados

Agosto marca o início do período de reprodução dos escorpiões, e com ele cresce também o risco de acidentes com esses animais peçonhentos em Três Lagoas. Neste ano, já foram registrados 446 casos de acidentes, conforme informou o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Christovam Bazan. Em todo o ano passado, foram 518 casos.

Segundo Bazan, o número é considerado alto e exige atenção constante da população, principalmente no cuidado com crianças menores de seis anos e idosos, que são os mais vulneráveis às consequências da picada.

Agosto e setembro são os meses em que os escorpiões ficam mais ativos. De acordo com o coordenador, é nesse período que eles apresentam maior quantidade de veneno e estão mais agressivos. “Por isso, é fundamental que os moradores mantenham os quintais limpos, removam entulhos e eliminem qualquer material que possa servir de abrigo para os escorpiões”, destacou.

O trabalho do CCZ é realizado a partir de denúncias feitas pela população. As equipes fazem visitas domiciliares ou repassam orientações por telefone. A ação inclui entrega de panfletos educativos e explicações sobre medidas preventivas. Em áreas com registros mais intensos, é feita uma busca ativa em conjunto com as equipes de Endemias e Entomologia para verificar a existência de focos de infestação.

Bazan explicou que os escorpiões estão espalhados por toda a cidade e não se concentram mais em bairros específicos. “Isso ocorre porque eles circulam pelas redes de esgoto, onde encontram seu principal alimento, que são as baratas. O controle químico não é totalmente eficaz, pois o veneno só elimina o escorpião se atingi-lo diretamente. A principal forma de prevenção é eliminar as baratas. Onde não há baratas, os escorpiões geralmente não aparecem”, esclareceu.