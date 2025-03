Casos de afogamentos aumentam no país e crianças são principais vítimas

Com a chegada do feriado de Carnaval, praias, cachoeiras e atividades aquáticas se tornam opções populares de lazer. No entanto, é necessário atenção à segurança, pois o Brasil registrou 71.663 mortes por afogamento entre 2010 e 2023, segundo o Ministério da Saúde. Crianças e adolescentes estão entre as principais vítimas. No período analisado, 12.662 mortes (17,7%) ocorreram entre adolescentes de 10 a 19 anos, enquanto 5.878 (8,2%) envolveram crianças de 1 a 4 anos.

No mesmo intervalo, foram registradas 11.197 internações por afogamento. Quase 30% dessas ocorrências (3.072 casos) envolveram crianças e adolescentes de até 14 anos, e mais da metade (51%) ocorreu em crianças de 1 a 4 anos, demonstrando a vulnerabilidade dessa faixa etária.

Entre 2014 e 2021, houve um aumento anual de 2% na taxa de mortalidade por afogamento em crianças de 1 a 4 anos. A maioria dos casos ocorre em praias e cachoeiras, mas também há registros dentro de casa, em piscinas, banheiras e baldes.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, em 2021, houve 300 mil mortes por afogamento no mundo, sendo 24% de crianças menores de 5 anos e 19% de crianças entre 5 e 14 anos.

Medidas de Prevenção