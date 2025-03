Casos de chikungunya aumentam em Três Lagoas

Para conter a propagação da doença, as mesmas medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da chikungunya e da dengue, são adotadas. As ações incluem rastreamento dos pacientes, eliminação de criadouros e bloqueios químicos e mecânicos em um raio de nove quarteirões a partir dos casos confirmados.

O coordenador de endemias, Alcides Ferreira, explicou que todos os casos de arboviroses, incluindo dengue e chikungunya, são notificados e investigados. Segundo ele, de janeiro até agora, mais de 400 casos foram notificados, com cinco confirmações para chikungunya.

Exposição artesanal do Projeto Três Taboas acontece neste fim de semana em Três Lagoas

Exposição artesanal do Projeto Três Taboas acontece neste fim de semana em Três Lagoas

Os sintomas das duas doenças são semelhantes, com febre e dores no corpo. No entanto, a chikungunya se diferencia por provocar inflamações nas grandes articulações, como ombros, punhos e tornozelos, podendo prejudicar atividades diárias. Até o momento, os casos confirmados na cidade apresentam sintomas leves.

A expectativa é de aumento nos casos de chikungunya e dengue nos próximos meses, especialmente devido à maior circulação do sorotipo 3 da dengue. No distrito de Arapuá, onde também houve confirmações, as mesmas medidas de prevenção estão sendo aplicadas.