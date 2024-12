Cassiano Maia anuncia exoneração de 1.881 comissionados para reequilibrar finanças

O prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (20) a exoneração de 1.881 servidores comissionados da prefeitura. A medida entrará em vigor no próximo dia 2 de janeiro e será adotada por recomendação da comissão de transição, visando reduzir o comprometimento da folha de pagamento, que hoje atinge 53,8% do orçamento municipal, bem próximo ao limite máximo determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%. “A folha de pagamento consome mais de R$ 700 milhões, um índice que dificulta o desenvolvimento da gestão e execução de obras diretas pelo município. Se contratarmos apenas mais 25 servidores com o salário médio da prefeitura, já ultrapassamos o limite”, afirmou Cassiano em coletivo de imprensa.

O município, que possui aproximadamente 5.500 servidores, enfrentará uma reestruturação significativa com as exonerações, das quais cerca de 1.150 são de funcionários comissionados diretamente. Cassiano destacou que as recontratações serão feitas gradualmente, priorizando posições emergenciais e essenciais para a continuidade dos serviços públicos.

O custo estimado para as demissões é de R$ 15 milhões, valor que será compensado ao longo de três meses com economias na folha. Além disso, a decisão também contempla o pagamento de férias vencidas, garantindo maior eficiência na nova gestão.