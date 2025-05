Cassiano Maia busca recursos em Brasília para melhorar acesso ao bairro Montanini

“Estamos aqui visitando nossa bancada federal, nossos deputados e senadores. Nosso deputado Rodolfo Nogueira tem nos ajudado muito com as emendas. E agora, apresentamos esse portfólio de projetos que temos para Três Lagoas, entre eles, o prolongamento da avenida Oswaldo Montanini, que vai beneficiar cerca de 200 famílias, proporcionando um acesso mais seguro e melhorando a mobilidade no bairro Montanini”, explicou o prefeito.

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), cumpre agenda em Brasília nesta quarta-feira (21), em busca de recursos e parcerias para o município. O prefeito se reuniu com o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), a quem apresentou um projeto voltado para beneficiar os moradores do bairro Montanini, localizado às margens da BR-158.

O deputado Rodolfo Nogueira reforçou seu compromisso com o município e se colocou à disposição para viabilizar a obra. “Estou aqui para ajudar e é uma satisfação trabalhar em conjunto com a comunidade e o prefeito para tornar essa obra uma realidade”, declarou.

O prolongamento da avenida Oswaldo Montanini é considerado uma obra estratégica para o desenvolvimento urbano de Três Lagoas, além de atender diretamente à demanda dos moradores do bairro Montanini, que há anos aguardam por melhorias no acesso. A expectativa é de que, com a pavimentação da via, a qualidade de vida da população da região seja significativamente ampliada.