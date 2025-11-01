Cassiano Maia e Ângelo Guerreiro selam reconciliação política

Na quinta-feira (30), o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP), e o ex-prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) voltaram a se reunir após meses de afastamento político. O encontro ocorreu no gabinete da presidência da Câmara Municipal e contou com a presença dos 14 vereadores, o único ausente foi Silverado. A reunião foi conduzida pelo ex-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Sérgio de Paula, uma das principais lideranças do PSDB em Mato Grosso do Sul.
A reconciliação entre os dois líderes locais foi articulada com o apoio do governador Eduardo Riedel (PP) e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), que incentivaram o diálogo entre Cassiano e Guerreiro. Ambos haviam rompido relações após o período eleitoral, mas, segundo interlocutores, decidiram “virar a página” e restabelecer a parceria em prol da cidade.
De acordo com o líder do prefeito na Câmara, vereador Sargento Rodrigues (PP), o encontro atendeu também a um pedido dos parlamentares. “Esse acerto é bom para os dois e, principalmente, para a população. O que todos queremos é união para que Três Lagoas continue avançando”, afirmou.
Durante a reunião, Cassiano e Guerreiro conversaram longamente sobre os rumos políticos do município e reafirmaram o compromisso de manter uma relação de cooperação administrativa. “Foi uma conversa franca e produtiva. As diferenças ficaram no passado”, resumiu um dos presentes.
Cassiano Maia destacou a importância da união entre lideranças para fortalecer Três Lagoas politicamente. “É realmente um propósito de dar sequência nessa política, de termos um representante lá em Campo Grande ou até mesmo em Brasília. É muito importante na política somar esforços e entendimentos para que a gente consiga, juntos, ter mais energia e força para buscar orçamento, obras e todo o apoio da classe política para Três Lagoas. Hoje, junto com o Guerreiro e com todos os vereadores, firmamos um compromisso com a cidade para colocar o desenvolvimento como meta principal”, afirmou o prefeito.
Ângelo Guerreiro, que anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual, deve contar com o apoio de parte da base aliada de Cassiano Maia, o que reforça a composição entre PP, PSDB e PL no cenário político estadual. Além disso, Guerreiro deve apoiar a reeleição de Cassiano Maia.
Com o entendimento firmado, a expectativa é de que as duas principais lideranças de Três Lagoas retomem a atuação conjunta em pautas estratégicas, fortalecendo o diálogo entre o Executivo e o Legislativo municipal. O ex-prefeito Ângelo Guerreiro não se pronunciou publicamente sobre o encontro.