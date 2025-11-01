Cassiano Maia, Tonhão e Marco Calderón são homenageados pela ALEMS

Em sessão solene marcada por emoção e reconhecimento, realizada na noite de quarta-feira (29), no auditório Manoel de Barros, em Campo Grande, três representantes de Três Lagoas receberam homenagens da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). O prefeito Cassiano Maia, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Empeke Júnior, o Tonhão e o diretor-geral do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Calderón, foram agraciados com as maiores honrarias concedidas pelo Parlamento estadual.

Cassiano Maia recebeu a Comenda do Mérito Legislativo, proposta pelo presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), e entregue pelo deputado Pedro Caravina (PSDB). A condecoração é destinada a personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Nesta edição, a Assembleia concedeu 134 homenagens a cidadãos que se destacaram em diversas áreas.

O prefeito agradeceu o reconhecimento destacando a importância do trabalho coletivo. “É com muita honra que recebo esse título, em virtude de trabalhos feitos pela nossa cidade de Três Lagoas, que compõe as 79 cidades do Mato Grosso do Sul. Tenho certeza de que juntos podemos fazer muito pelo nosso estado”, afirmou.

Durante a cerimônia, o deputado Gerson Claro destacou o simbolismo das homenagens. “Os homenageados saem daqui com a certeza do fruto de suas decisões em prol de Mato Grosso do Sul. Cada um, em sua área, foi responsável pelo crescimento e desenvolvimento de um Estado que une tradição, cultura, preservação ambiental e avanço econômico”, disse.

O presidente da ALEMS ressaltou ainda o papel do Parlamento como espaço de diálogo e construção de consensos. “Nós, os 24 deputados, temos muito orgulho deste momento. Nosso Estado assume nova dimensão, com inovação e compromisso com a sustentabilidade. A política é centrada nas pessoas, e o Parlamento é a Casa do Povo. Vocês representam o Mato Grosso do Sul que quer voar mais alto”, completou.