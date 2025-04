Castramóvel atende em novo endereço até maio

O Castramóvel, serviço itinerante de castração e vacinação de animais, está funcionando em novo endereço, na rua Professora Maria Queiroz Moreira, dentro do complexo da Câmara Municipal. O atendimento teve início em 26 de março e seguirá até 5 de maio. A escolha do local foi estratégica, devido à proximidade com instituições como o Samu, o Batalhão da Polícia Militar e o centro odontológico, que também recebem alta demanda de atendimentos.

Os serviços oferecidos incluem castração, vacinação contra raiva, vermifugação e microchipagem. Para castração, é necessário agendamento, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de residência. Já os demais serviços podem ser acessados sem necessidade de marcação.