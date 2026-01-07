Castramóvel entra em recesso para manutenções e férias

O Castramóvel de Três Lagoas ficará temporariamente fora de operação a partir dos próximos dias. De acordo com a Prefeitura, o serviço entrará em recesso para manutenção do trailer, além do período de férias da equipe responsável pelas castrações. A previsão é que os atendimentos sejam retomados no início de fevereiro.
Segundo o médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Rubens Baba, o serviço de castração é realizado exclusivamente no Castramóvel, já que o CCZ não possui os equipamentos, insumos e estrutura necessários para os procedimentos cirúrgicos.
“Todo o material utilizado nas castrações fica concentrado no Castramóvel, por isso o serviço não é feito aqui na Zoonoses”, explicou.
Durante o período de recesso, os agendamentos para castração também ficam suspensos. Rubens orienta que a população aguarde a divulgação oficial do retorno das atividades.
“Quando o Castramóvel voltar, a Prefeitura vai informar pelos canais oficiais, como site, Facebook e Instagram, indicando o local de atendimento. O agendamento é feito somente de forma presencial”, destacou.
O veterinário também esclareceu que o atendimento do Castramóvel é feito por regiões, e não apenas pelo bairro onde o trailer está estacionado.
“Não é preciso esperar o Castramóvel chegar exatamente ao seu bairro. Ele atende uma região específica, informada previamente nos comunicados da Prefeitura”, afirmou.
Mesmo com a pausa nas castrações, os demais serviços do Centro de Controle de Zoonoses continuam funcionando normalmente. Entre eles estão vacinação antirrábica, microchipagem, vermifugação, coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose e atendimento em casos envolvendo animais peçonhentos, como escorpiões, cobras e aranhas.
Em relação aos números, Rubens Baba ressaltou que 2025 foi um ano positivo para o programa.
“Foram castrados 1.608 animais ao longo do ano. Para 2026, a expectativa é manter esse número e, se possível, ampliar ainda mais”, pontuou.
O atendimento no CCZ acontece das 6h às 18h, sem fechamento para o almoço. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (67) 99251-1668 ou (67) 98139-3530, exclusivamente por ligação.