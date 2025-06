Castramóvel fará atendimento no Jupiá e Cinturão Verde a partir de 17 de junho

Inicia na próxima terça-feira (17), a 69ª etapa do Castramóvel, que pertence ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A ação será realizada até o dia 27 de junho, na quadra poliesportiva do Jupiá, com atendimentos gratuitos para a população.

Nesta etapa, a castração gratuita de cães e gatos será destinada exclusivamente aos moradores dos bairros Jupiá e Cinturão Verde. Para garantir o atendimento, é necessário realizar o agendamento presencial a partir das 13h do dia 17, na própria unidade móvel. São disponibilizadas 12 vagas por dia e, para efetivar o agendamento, é indispensável a apresentação de comprovante de residência.

Além da castração, o Castramóvel segue oferecendo uma série de serviços gratuitos voltados à saúde e bem-estar animal, como:

• Vacinação antirrábica;

• Administração de vermífugos;

• Orientações sobre posse responsável;

• Informações sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos;