Castramóvel inicia atendimento no bairro Vila Piloto a partir de segunda-feira (7)

Encerra nesta sexta-feira (4), a 3ª etapa do Castramóvel na Quadra Poliesportiva do bairro Jupiá. A iniciativa segue com a 4ª etapa, a partir do dia 07 de julho, desta vez atendendo a população da Vila Piloto na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro.

O trailer do Castramóvel, ação da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ficará estacionado na Unidade de Saúde da Vila Piloto até o dia 1º de agosto, oferecendo uma série de serviços gratuitos voltados à saúde e ao bem-estar animal. Entre os atendimentos disponíveis estão:

• Vacinação antirrábica;

• Administração de vermífugos;

• Orientações sobre posse responsável;

• Informações sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos;

• Profilaxia da leishmaniose;

• Identificação por microchip (exclusiva para animais castrados e vacinados no local).

Nesta nova fase, a castração gratuita de cães e gatos será voltada exclusivamente aos moradores da Vila Piloto e do Bosque das Araras. O agendamento presencial deverá ser feito a partir das 7h da manhã do dia 07 de julho, na própria USF, e seguirá até o preenchimento das vagas disponíveis.