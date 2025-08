Castramóvel iniciará próxima etapa no bairro Vila Alegre na terça-feira

A partir da próxima terça-feira (5), o trailer itinerante do Castramóvel inicia sua 71ª etapa de atendimentos, desta vez no Bairro Vila Alegre. A ação é promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e oferecerá diversos serviços gratuitos voltados à saúde e bem-estar de cães e gatos da região.

Nesta nova fase, os moradores dos bairros Vila Alegre e SetSul poderão realizar o agendamento presencial para castração gratuita de seus animais. O agendamento será feito a partir das 7h da manhã do próprio dia 05, e é necessário apresentar comprovante de residência para garantir o atendimento.

Além da castração, a estrutura do Castramóvel oferecerá uma série de serviços essenciais à população, com foco na promoção da saúde animal e na conscientização da posse responsável.