Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Evento

Cavalgada do Arapuá terá rotas definidas e interdições no trânsito

Para garantir a segurança e a organização, algumas vias terão o tráfego interditado durante a programação

Redação RCN67

A Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) orienta que motoristas fiquem atentos às sinalizações. Foto: Divulgação.
A Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) orienta que motoristas fiquem atentos às sinalizações. Foto: Divulgação.

A Prefeitura de Três Lagoas informa que a Cavalgada do Arapuá contará com rotas específicas para a realização do evento, bem como áreas destinadas ao público e ao estacionamento de veículos. Para garantir a segurança e a organização, algumas vias terão o tráfego interditado durante a programação.

INTERDIÇÕES NO TRÂNSITO

Durante a Cavalgada, o tráfego será interrompido nos seguintes pontos:

Notícias Relacionadas

Rua Eugênia Tranin com as ruas Roberto Luís, Fausto Taváres, Carlos Roberto e M.M.M;
Rua Afonso Tranin com as ruas José Alexandre e José Ribamar.

A Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) orienta que motoristas fiquem atentos às sinalizações.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos