Cavalgada do Arapuá terá rotas definidas e interdições no trânsito

A Prefeitura de Três Lagoas informa que a Cavalgada do Arapuá contará com rotas específicas para a realização do evento, bem como áreas destinadas ao público e ao estacionamento de veículos. Para garantir a segurança e a organização, algumas vias terão o tráfego interditado durante a programação.

INTERDIÇÕES NO TRÂNSITO

Durante a Cavalgada, o tráfego será interrompido nos seguintes pontos: