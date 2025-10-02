Cavalgada do Arapuá terá rotas definidas e interdições no trânsito

A Prefeitura de Três Lagoas informa que a Cavalgada do Arapuá contará com rotas específicas para a realização do evento, bem como áreas destinadas ao público e ao estacionamento de veículos. Para garantir a segurança e a organização, algumas vias terão o tráfego interditado durante a programação.
INTERDIÇÕES NO TRÂNSITO
Durante a Cavalgada, o tráfego será interrompido nos seguintes pontos:
Rua Eugênia Tranin com as ruas Roberto Luís, Fausto Taváres, Carlos Roberto e M.M.M;
Rua Afonso Tranin com as ruas José Alexandre e José Ribamar.
A Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) orienta que motoristas fiquem atentos às sinalizações.