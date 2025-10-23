CCZ realiza dia D de vacinação antirrábica no bairro Jupiá em Três Lagoas

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Três Lagoas vai realizar, no dia 31 de outubro, um dia D especial de vacinação antirrábica voltado aos moradores do bairro Jupiá e região.
De acordo com o coordenador do CCZ, Cristovam Bazan, o objetivo da ação é aumentar o número de animais vacinados e garantir a proteção contra a raiva em uma das regiões com maior número de cães e gatos da cidade.
“Lá é uma região ribeirinha com muitos moradores e animais. No dia principal de vacinação não conseguimos atender o bairro Jupiá, então agora vamos dedicar esse dia exclusivamente a eles”, explicou Bazan.
A vacinação acontecerá na quadra do Jupiá, das 7h às 17h, e é gratuita. Devem ser levados cães e gatos com mais de três meses de idade.
Antes do dia D, as equipes do CCZ estarão em outras localidades, como Maresias, Ponte do Sucuripu, Galpão e assentamentos da região rural. Em seguida, o cronograma segue para os distritos de Arapuá e Garcias.
“Durante a semana, começando dia 28, vamos percorrer essas comunidades. Em breve, também faremos ações em Arapuá e Garcias”, destacou o coordenador.
Quem não conseguir comparecer ao dia D pode procurar os pontos fixos de vacinação no CCZ ou no Castra Móvel, que permanecem aplicando a dose durante toda a semana.
“Qualquer pessoa que ainda não vacinou seu animal pode levá-lo ao CCZ ou ao Castramóvel. Todo animal será vacinado”, reforçou Bazan.
A vacina antirrábica é a única forma de prevenir a raiva, doença fatal tanto em animais quanto em humanos. O município reforça que a imunização é obrigatória e gratuita.