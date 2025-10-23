Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Saúde

CCZ realiza dia D de vacinação antirrábica no bairro Jupiá em Três Lagoas

O município reforça que a imunização é obrigatória e gratuita

Pedro Tergolino

A vacina antirrábica é a única forma de prevenir a raiva, doença fatal tanto em animais quanto em humanos. Foto: Arquivo.
A vacina antirrábica é a única forma de prevenir a raiva, doença fatal tanto em animais quanto em humanos. Foto: Arquivo.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Três Lagoas vai realizar, no dia 31 de outubro, um dia D especial de vacinação antirrábica voltado aos moradores do bairro Jupiá e região.

De acordo com o coordenador do CCZ, Cristovam Bazan, o objetivo da ação é aumentar o número de animais vacinados e garantir a proteção contra a raiva em uma das regiões com maior número de cães e gatos da cidade.

“Lá é uma região ribeirinha com muitos moradores e animais. No dia principal de vacinação não conseguimos atender o bairro Jupiá, então agora vamos dedicar esse dia exclusivamente a eles”, explicou Bazan.

A vacinação acontecerá na quadra do Jupiá, das 7h às 17h, e é gratuita. Devem ser levados cães e gatos com mais de três meses de idade.

Antes do dia D, as equipes do CCZ estarão em outras localidades, como Maresias, Ponte do Sucuripu, Galpão e assentamentos da região rural. Em seguida, o cronograma segue para os distritos de Arapuá e Garcias.

Notícias Relacionadas

“Durante a semana, começando dia 28, vamos percorrer essas comunidades. Em breve, também faremos ações em Arapuá e Garcias”, destacou o coordenador.

Quem não conseguir comparecer ao dia D pode procurar os pontos fixos de vacinação no CCZ ou no Castra Móvel, que permanecem aplicando a dose durante toda a semana.

“Qualquer pessoa que ainda não vacinou seu animal pode levá-lo ao CCZ ou ao Castramóvel. Todo animal será vacinado”, reforçou Bazan.

A vacina antirrábica é a única forma de prevenir a raiva, doença fatal tanto em animais quanto em humanos. O município reforça que a imunização é obrigatória e gratuita.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos