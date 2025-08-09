Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Balança comercial

Celulose impulsiona exportações de MS e China compra quase metade da produção

Celulose lidera exportações de Mato grosso do Sul e Três Lagoas mantém posto de maior exportadora do Estado

Ana Cristina Santos

Celulose é o carro- chefe das exportações em Mato Grosso do Sul nos sete meses deste ano. Foto: Arquivo/Divulgação.
Celulose é o carro- chefe das exportações em Mato Grosso do Sul nos sete meses deste ano. Foto: Arquivo/Divulgação.

A celulose foi o produto mais exportado por Mato Grosso do Sul entre janeiro e julho de 2025, respondendo por 31,01% de toda a pauta estadual e registrando crescimento de 53,3% no valor e de 70,23% no volume embarcado. Três Lagoas, polo industrial do setor, se manteve na liderança entre os municípios exportadores, com US$ 1,04 bilhão em vendas externas e 396,7 mil toneladas embarcadas no período.

As exportações sul-mato-grossenses somaram US$ 6,33 bilhões no acumulado dos sete primeiros meses do ano, alta de 3,8% em relação ao mesmo período de 2024, segundo a Carta de Conjuntura do Comércio Exterior de agosto, divulgada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Em volume, o avanço foi de 21,18%, com superávit comercial de US$ 4,83 bilhões.

A celulose manteve o protagonismo, seguida pela soja em grão, que representou 28,74% da pauta, mas teve queda de 20,8% em valor, e pela carne bovina fresca, que respondeu por 14,6% das exportações e registrou alta de 40% no valor e de 23,5% no volume embarcado. Outros destaques positivos foram o minério de ferro, que cresceu 29,1% em valor e 90,4% em volume.

Notícias Relacionadas

A China continua como principal destino das exportações, absorvendo 47,68% de tudo o que Mato Grosso do Sul vende ao exterior, o equivalente a US$ 3,02 bilhões no período. Em segundo lugar estão os Estados Unidos, com 5,88% (US$ 372,47 milhões), seguidos por Itália (3,81%), Argentina (3,62%) e Países Baixos (3,51%).

Entre os municípios, Três Lagoas aparece como maior exportadora do Estado, com 16,46% do total, seguida por Ribas do Rio Pardo (9,79%), Dourados (7%), Campo Grande (6,68%) e Corumbá (6,27%). O desempenho de Três Lagoas é impulsionado principalmente pelas fábricas de celulose instaladas no município.

O principal canal de escoamento das mercadorias foi o Porto de Santos, responsável por 40,28% dos embarques, seguido por Paranaguá (31,7%) e São Francisco do Sul (11,32%).

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos