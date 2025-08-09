Celulose impulsiona exportações de MS e China compra quase metade da produção

A celulose foi o produto mais exportado por Mato Grosso do Sul entre janeiro e julho de 2025, respondendo por 31,01% de toda a pauta estadual e registrando crescimento de 53,3% no valor e de 70,23% no volume embarcado. Três Lagoas, polo industrial do setor, se manteve na liderança entre os municípios exportadores, com US$ 1,04 bilhão em vendas externas e 396,7 mil toneladas embarcadas no período.

As exportações sul-mato-grossenses somaram US$ 6,33 bilhões no acumulado dos sete primeiros meses do ano, alta de 3,8% em relação ao mesmo período de 2024, segundo a Carta de Conjuntura do Comércio Exterior de agosto, divulgada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Em volume, o avanço foi de 21,18%, com superávit comercial de US$ 4,83 bilhões.

A celulose manteve o protagonismo, seguida pela soja em grão, que representou 28,74% da pauta, mas teve queda de 20,8% em valor, e pela carne bovina fresca, que respondeu por 14,6% das exportações e registrou alta de 40% no valor e de 23,5% no volume embarcado. Outros destaques positivos foram o minério de ferro, que cresceu 29,1% em valor e 90,4% em volume.