Cemitério do Soldado é reformado e Praça da Matriz começa a ser revitalizada em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, concluiu nesta semana a reforma no Cemitério do Soldado e deu início a uma nova etapa de melhorias urbanas com a revitalização do calçamento em pedra portuguesa da Praça da Matriz, na Catedral Sagrado Coração de Jesus.

No Cemitério do Soldado, os serviços executados incluíram pintura completa dos muros, fachadas, portões e estruturas internas e externas. A ação teve como objetivo melhorar a estética do espaço e proporcionar um ambiente mais limpo e acolhedor para as famílias que frequentam o local, especialmente em datas de maior visitação.