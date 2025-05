Cemitério do Soldado passará por revitalização em Três Lagoas

De acordo com a SEINTRA, a manutenção do Cemitério do Soldado faz parte de um cronograma contínuo de melhorias nos cemitérios municipais, que visa preservar esses espaços de grande importância histórica, afetiva e social para os moradores de Três Lagoas. Além disso, o cuidado com o Cemitério do Soldado reforça o compromisso da Administração Municipal com a conservação do patrimônio público, reconhecendo o valor simbólico e cultural que o local representa para a cidade.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas