Cemitério se prepara para receber mais de 15 mil visitantes no Dia de Finados

Às vésperas do Dia de Finados, celebrado neste sábado (2), o Cemitério Municipal de Três Lagoas passa por uma ampla preparação para receber o grande público que tradicionalmente visita o local nesta data. De acordo com o diretor do cemitério, Mário Alves Vilela Júnior, são esperadas entre 15 e 20 mil pessoas, número que pode ser ainda maior em função do crescimento da cidade.

“O movimento será intenso e a programação está a todo vapor. Estamos fazendo de tudo para deixar o cemitério bem acolhido e preparado para receber os munícipes. É o dia de maior visitação do ano, e toda a equipe está empenhada”, destacou Vilela.

A estrutura para o feriado contará com reforço na limpeza, instalação de banheiros químicos, tendas de abrigo, bebedouros e cadeiras de rodas para atender pessoas com dificuldade de locomoção. A ação envolve a equipe do cemitério e servidores das secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente e Trânsito.

“Nossa preocupação é garantir que todos sejam bem atendidos. Desde o sábado, que já costuma ter grande movimento, o cemitério estará pronto para receber os visitantes”, afirmou o diretor.

A programação religiosa inclui três missas no cemitério municipal, uma celebração no Cemitério do Soldadinho e outra no Distrito de Arapuá.