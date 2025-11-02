Cemitério se prepara para receber mais de 15 mil visitantes no Dia de Finados

Às vésperas do Dia de Finados, celebrado neste sábado (2), o Cemitério Municipal de Três Lagoas passa por uma ampla preparação para receber o grande público que tradicionalmente visita o local nesta data. De acordo com o diretor do cemitério, Mário Alves Vilela Júnior, são esperadas entre 15 e 20 mil pessoas, número que pode ser ainda maior em função do crescimento da cidade.
“O movimento será intenso e a programação está a todo vapor. Estamos fazendo de tudo para deixar o cemitério bem acolhido e preparado para receber os munícipes. É o dia de maior visitação do ano, e toda a equipe está empenhada”, destacou Vilela.
A estrutura para o feriado contará com reforço na limpeza, instalação de banheiros químicos, tendas de abrigo, bebedouros e cadeiras de rodas para atender pessoas com dificuldade de locomoção. A ação envolve a equipe do cemitério e servidores das secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente e Trânsito.
“Nossa preocupação é garantir que todos sejam bem atendidos. Desde o sábado, que já costuma ter grande movimento, o cemitério estará pronto para receber os visitantes”, afirmou o diretor.
A programação religiosa inclui três missas no cemitério municipal, uma celebração no Cemitério do Soldadinho e outra no Distrito de Arapuá.
CAPACIDADE
Atualmente, o cemitério municipal abriga mais de 41,5 mil sepultamentos. Segundo Vilela, a prefeitura já iniciou um estudo técnico para ampliar a capacidade e reutilizar espaços abandonados. O levantamento, realizado por uma empresa contratada, utiliza mapeamento por drone e identificou áreas que poderão ser reaproveitadas. “O objetivo é fazer um recadastramento das sepulturas no próximo ano, para identificar aquelas que estão abandonadas e liberar espaço para novos sepultamentos. A ideia é dar um fôlego antes da ampliação, que também está prevista”, explicou.
Há também um projeto de expansão interna na parte dos fundos do cemitério, que deve acrescentar cerca de 12 mil metros quadrados à área atual, o que daria uma capacidade extra para os próximos cinco a dez anos.
FIGURAS
Entre os locais mais visitados nesta época estão os túmulos de figuras conhecidas da cidade, como o do músico Brancão e o do Camisa de Couro, que recebem atenção especial na limpeza e manutenção. O cemitério conta ainda com uma placa indicativa que ajuda os visitantes a se localizarem nos pontos mais procurados.
Em relação à segurança e iluminação, Vilela informou que as equipes fizeram os reparos nas lâmpadas e revisaram toda a rede elétrica para garantir tranquilidade aos visitantes. “Queremos que as pessoas encontrem um ambiente limpo, iluminado e acolhedor para homenagear seus entes queridos”, concluiu o diretor.