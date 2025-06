Central de captação do Nova Três Lagoas é alvo de ladrões mais uma vez

Uma central de captação da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), localizada na rua José Amim, no bairro Nova Três Lagoas, foi alvo de criminosos. O furto só foi constatado na manhã de segunda-feira (2), quando um funcionário da empresa Pantanal MS, terceirizada da Sanesul, esteve no local para realizar uma inspeção técnica.

Ao chegar à unidade, o colaborador percebeu que a cerca de proteção havia sido danificada. No interior da central, foi verificado que as caixas de concreto que abrigam a passagem de cabos elétricos estavam comprometidas. Já na casa de bombas, os painéis de comando apresentavam sinais de violação, e diversos cabos de energia, de diferentes bitolas, haviam sido furtados.