Centro de Especialidades Odontológicas de Três Lagoas inicia tratamento com sedação em pacientes

O Centro de Especialidades Odontológicas de Três Lagoas passou a contar com uma nova metodologia de atendimento voltada a pacientes não colaborativos, incluindo crianças, adolescentes e adultos que apresentam dificuldades para realizar tratamentos odontológicos em ambiente ambulatorial. A iniciativa permite o atendimento hospitalar com sedação, realizado no Hospital Auxiliadora.

Somente em 2025, cerca de 250 pacientes foram atendidos no Centro Odontológico. Deste total, aproximadamente 15 pessoas foram identificadas como não colaborativas, o que motivou a adoção do novo método.

De acordo com o dentista Alex Domingues, um dos responsáveis pelo serviço, o atendimento com sedação era um projeto antigo da equipe.

“Esse era um desejo nosso há mais de cinco anos. Agora conseguimos oferecer atendimento hospitalar com sedação para pacientes que realmente não conseguem passar pelo tratamento odontológico convencional”, explicou

Segundo Alex, pacientes não colaborativos são aqueles que, por diferentes condições, não conseguem permitir a realização do tratamento odontológico de forma tradicional.

“Temos pacientes especiais que colaboram e outros que não. A maioria consegue ser atendida com um processo de sensibilização, mas há casos em que isso não é possível”, afirmou.

Antes de qualquer encaminhamento para o atendimento hospitalar, os pacientes passam por um processo gradual de adaptação, realizado no próprio Centro Odontológico.