Centro de Reabilitação Maanaim transforma vidas em Três Lagoas

Outro interno, Carlos Henrique, relatou que encontrou um propósito dentro da instituição. “É a quarta vez que tento me recuperar, mas agora estou há seis meses no tratamento e vejo essa casa como um pedacinho do céu”, contou.

Um dos internos, Ivan da Silva, compartilhou sua experiência e destacou como o projeto tem transformado sua vida. “Mesmo quando eu não acreditava em mim, o projeto me deu responsabilidades e fez com que eu começasse a enxergar meu próprio valor”, afirmou.

Há dois anos em Três Lagoas, o projeto Maanaim tem atuado na recuperação de pessoas em situação de dependência química. A instituição, que foi criada em 1999 e está presente em 16 estados do país, baseia sua atuação em princípios religiosos e no acolhimento social.

A unidade de Três Lagoas atende entre 20 e 30 pessoas em processo de recuperação. A instituição se mantém por meio de doações e da venda de chaveiros artesanais, confeccionados pelas famílias dos internos e por ex-recuperandos que continuam contribuindo. O pastor Gione dos Santos, responsável pela unidade, explicou que os recursos arrecadados ajudam a cobrir despesas como aluguel, alimentação e custos com transporte para hospitais e atendimentos.

Davidson da Silva, vice-coordenador e missionário do projeto, também tem uma história de superação. Após 10 anos no vício, encontrou no Maanaim a oportunidade de mudar sua vida. “Hoje minha missão é ajudar outras pessoas no processo de recuperação”, destacou.

O tempo de internação no projeto varia de seis a oito meses, mas a instituição segue prestando apoio às famílias que precisam de ajuda. O Maanaim está localizado na rua Herculano dos Santos Ramos, no bairro Vila Aro. Interessados em contribuir ou buscar informações podem entrar em contato pelo telefone (27) 9 9857-9030.