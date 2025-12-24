Centro Tia Nega: cuidado, acolhimento e histórias de vida

O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Tia Nega, em Três Lagoas, tem se consolidado como um importante espaço de acolhimento, socialização e valorização da pessoa idosa. A unidade atende atualmente cerca de 240 idosos, oferecendo atividades que contribuem para o bem-estar físico, emocional e social, fortalecendo vínculos comunitários e devolvendo o sentimento de pertencimento a quem já viveu tantas histórias.

Fundado em 15 de junho de 1991, o centro leva o nome de Verônica da Mota, carinhosamente conhecida como Tia Nega, que antes mesmo da criação do espaço já realizava um trabalho assistencial voltado aos idosos da cidade. Hoje, o local oferece oficinas de artesanato, crochê, bordado, música, aulas de violão, jogos de mesa, esportes e momentos de confraternização, promovendo uma rotina ativa para pessoas acima dos 60 anos.

De acordo com o coordenador do Centro de Convivência Tia Nega, Andre Luis Dourado, o principal objetivo do projeto é mostrar aos idosos que eles continuam sendo úteis e ativos na sociedade.

“As pessoas acima de 60 anos precisam ser ouvidas. Elas são ativas e não querem parar. Aqui eles fazem crochê, jogam dominó, aprendem música, tocam violão, cantam. O Tia Negra existe para que eles tenham, durante a semana, um propósito, para que se mantenham com a mente ativa e sintam que ainda são úteis”, destacou.

O crescimento da população idosa no Brasil reforça a importância de espaços como esse. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o país já soma mais de 33 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, representando cerca de 15% da população. Em Três Lagoas, o número de moradores com mais de 70 anos também aumentou significativamente, o que amplia a demanda por políticas públicas e projetos de convivência.

O centro atende idosos independentes que conseguem se locomover e participar das atividades oferecidas.