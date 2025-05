Cerca de 1.200 terrenos foram autuados pelos fiscais em Três Lagoas

O crescimento desordenado do mato e o abandono de terrenos baldios têm gerado transtornos em diversos bairros de Três Lagoas. Segundo levantamento da prefeitura, entre 1º de janeiro e 30 de abril deste ano, já foram aplicadas mais de 1.200 multas a proprietários que descumprem a obrigação de limpeza e manutenção dos lotes.

Os bairros com maior número de autuações são o Paranapungá e o Nova Três Lagoas, ambos com mais de 100 terrenos multados. Juntos, os imóveis irregulares já somam mais de 600 mil metros quadrados de área sem manutenção adequada.

A situação se agrava com o período chuvoso. Abril, por exemplo, foi o mês mais chuvoso do outono, favorecendo o crescimento acelerado do mato. O cenário preocupa moradores, que relatam o surgimento de insetos, animais peçonhentos e até cobras dentro de casa.

“Quando tem inseto, aparece por aqui. Escorpião, caramujo, formiga… E os donos não estão nem aí”, reclamou Maxwell Garcia, morador do Jardim das Paineiras.

No mesmo bairro, a moradora Maria José relatou ter encontrado uma cobra enrolada dentro da máquina de costura do ateliê onde trabalha.