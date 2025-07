Cerimônia em Três Lagoas anuncia novo presidente do Rotary Club Costa Leste

O Rotary Club Três Lagoas Costa Leste realizou na noite de sexta-feira (4), uma cerimônia solene para a posse de seu novo presidente. O empresário do ramo da informática, Guilherme Teixeira, assume o comando da organização, dando continuidade a um legado familiar no Rotary. A solenidade aconteceu na sede do Sebrae, em Três Lagoas, e contou com a presença de familiares e associados.

Teixeira destacou a tradição rotária em sua família. “O Rotary faz parte da minha família há gerações, vamos dizer assim. Meu avô já foi do Rotary há muito tempo em Guararapes, foi presidente do Rotary. O meu pai também, muitos anos no Rotary, acho que meu pai está há mais de 30, 35 anos no Rotary. Inclusive ele foi fundador do Interact de Três Lagoas, do Rotaract, tem várias ações boas. E agora chegou a minha vez de entrar no Rotary também. E hoje estou aqui assumindo o cargo de presidente do Rotary Club Costa Leste”, declarou o novo presidente.

A troca de presidentes no Rotary é um evento anual, ocorrendo sempre nos primeiros dias de julho, refletindo a dinâmica de uma organização internacional voltada ao desenvolvimento de projetos sociais, educacionais e humanitários em todo o mundo. Em Três Lagoas, o Clube Costa Leste tem se destacado por diversas ações em benefício da comunidade.