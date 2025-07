Chega neste sábado em Três Lagoas o espetáculo infantil “Os Saltimbancos”

Neste sábado (12), o espetáculo infantil “Os Saltimbancos” promete encantar o público de Três Lagoas com uma apresentação gratuita, marcada para às 17h na Praça Senador “Ramez Tebet”, no centro da Cidade. A atração faz parte da temporada 2025 do programa Diversão em Cena, uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal, e contará com acessibilidade em libras e audiodescrição.

Com duração de 60 minutos e classificação livre, a peça é inspirada no famoso conto “Os Músicos de Bremen”, escrito pelos irmãos Grimm. A história acompanha um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata que, após sofrerem maus-tratos, decidem fugir em busca de liberdade e formar um grande conjunto musical. Ao longo do caminho, eles enfrentam desafios e desentendimentos, mas também encontram amigos que os ajudam a alcançar a paz e a felicidade.

“Os Saltimbancos” transmite uma mensagem importante sobre a força da comunidade e da amizade, lembrando que é fundamental unir forças para enfrentar desafios individuais e coletivos. A peça destaca a importância de construir um mundo melhor, onde todos se ajudam.

A montagem é realizada pela Companhia Dos Clássicos Produções, sob a direção da estreante Bel Nobre. As músicas são compostas pelo renomado compositor argentino Luis Enríquez Bacalov e o texto original é de Sergio Bardotti, traduzido por Chico Buarque.