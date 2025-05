Chegada de frente fria promete movimentar comércio varejista em Três Lagoas

Três Lagoas, conhecida pelo seu clima quente, está se preparando para a chegada de uma frente fria que promete derrubar as temperaturas e, com isso, aquecer o comércio varejista, especialmente o setor de vestuário.

Lojistas apostam na venda de roupas de inverno

Com a previsão de temperaturas máximas em torno de 20 graus a partir desta quarta-feira (28), as lojas do centro da cidade já estão com os estoques preparados e a expectativa de aumento nas vendas é alta. A vendedora Cristina Camargo, percebe a mudança no comportamento do consumidor.

“Está vindo bastante. Hoje mesmo já melhorou bastante. O pessoal está vindo buscar roupa de frio, principalmente para as crianças que vão para a escola. Eu acredito que agora o frio chega de verdade aqui em Três Lagoas”, afirmou.

Por outro lado, a operadora de caixa, Renata Pereira, relatou uma queda nas vendas nos últimos dias, mas acredita que a chegada efetiva do frio impulsionará o movimento.